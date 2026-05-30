Gonçalo Ramos voltou a conquistar a Liga dos Campeões pelo PSG e, na zona de entrevistas rápidas, salientou a personalidade da equipa, num jogo «muito difícil». Por fim, o avançado que, recorde-se, bateu a primeira grande penalidade, assume que adora «este tipo de momentos».

Vitória suada

«Foi muito difícil. Temos muita personalidade e mostrámos que estamos preparados para tudo. Todos acreditam uns nos outros, todos os jogadores podem contribuir. Estamos muito confiantes. Agora estamos a viver os melhores momentos.»

Gonçalo Ramos assumiu o primeiro penálti

«Adoro este tipo de momentos. Sou avançado e estou sempre pronto para marcar um penálti, mesmo que seja o primeiro. Quero estar presente nos momentos decisivos.»