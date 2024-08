Más notícias para o Paris Saint-Germain e para a seleção portuguesa: Gonçalo Ramos vai ser operado e é obrigado a parar durante um longo período.

O PSG informou, este sábado, que o avançado português sofreu «uma grave entorse ligamentar do tornozelo esquerdo» na vitória sobre o Le Havre (4-1), que obriga a uma «cirurgia nos próximos dias», com paragem estimada de três meses.

Além de desfalcar o PSG, Ramos não vai integrar a convocatória de Roberto Martínez, anunciada a 30 de agosto, para o arranque de Portugal no Grupo A1 da Liga das Nações, frente a Croácia e Escócia, no Estádio da Luz, a 5 e 8 de setembro.

Ramos assistiu para o primeiro golo diante do Le Havre, mas, perto dos 20 minutos, acabou substituído. Após a partida, foi visto a deixar o estádio de muletas e com uma proteção no pé esquerdo.