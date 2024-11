Gonçalo Ramos está de volta aos convocados do Paris Saint-Germain, mais de três meses depois.

O avançado português integra a convocatória de Luis Enrique para a visita ao Bayern Munique, em jogo da 5.ª jornada da Liga dos Campeões, marcado para terça-feira.

Ramos lesionou-se no tornozelo esquerdo logo no primeiro jogo da temporada, diante do Le Havre, tendo sido operado depois disso. Na última semana, regressou aos treinos e já vai viajar com a equipa para a Baviera.

A convocatória conta ainda com Nuno Mendes, que tinha falhado o jogo com o Toulouse, na sexta-feira. Vitinha e João Neves também foram chamados, assim como o central Presnel Kimpembe, que não joga desde fevereiro de 2023, devido a problemas físicos.