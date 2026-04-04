Gonçalo Ramos já está a dar dores de cabeça a Luis Enrique. O avançado português saltou do banco esta sexta-feira, frente ao Toulouse, e fez o gosto ao pé com apenas cinco minutos em campo.

O treinador do PSG assumiu que está a ser injusto com o português. «Hoje (sexta-feira), Gonçalo Ramos jogou cinco minutos e marcou. Ele luta constantemente. É incrível. É injusto o que estou a fazer com ele, mas ele mostra que estou a errar», sublinhou Luís Enrique na Ligue 1+ logo após o apito final.

Gonçalo Ramos voltou a ser preponderante a vir do banco. Nos 26 jogos que já realizou para a Ligue 1, soma apenas dez titularidades. O português leva 12 golos em 39 jogos em todas as competições.

Luis Enrique admitiu, ainda, que erra muitas vezes. Porém, confessou também que a tarefa de treinador é difícil, sendo que tenta sempre tirar o melhor de cada jogador.

«A vida de um treinador é difícil, pensamos em ganhar os jogos, gerir o estado dos jogadores. Depois de cada paragem internacional, é muito complicado. Para ganhar troféus, precisamos de muitos jogadores. Independentemente dos jogadores, mostrámos que fizemos um bom trabalho. Procuro melhorar cada jogador. Às vezes, falho. Tento ver a capacidade deles de gerir o momento, independentemente da posição em campo», concluiu.