Gonçalo Ramos foi o grande herói do Paris Saint-Germain na conquista da Supertaça francesa e Luis Enrique assume que o avançado português merece jogar mais minutos do que aqueles que tem esta temporada.

«Quando assinas um contrato com um grande clube como o PSG, não sabes quantos minutos vais jogar. Quando assinas, a tua responsabilidade é estar pronto para ajudar a equipa e é isso que o Ramos e muitos jogadores fazem. Ele é um verdadeiro exemplo de profissionalismo, está sempre pronto. Tenho a certeza de que ele quer jogar muito mais minutos, mas mostra claramente o que um jogador do PSG precisa de fazer. Ele merece jogar mais, eu sei disso, mas tenho de dizer que estou muito feliz por ter um jogador como o Ramos. Ele é o nosso goleador, o número de golos dele é incrível», disse o treinador do PSG, na antevisão ao dérbi com o Paris FC.

Ramos, diga-se, tem dez golos em 25 jogos pelo PSG esta temporada, num total de 1.065 minutos. O internacional luso foi titular em apenas nove partidas.

Luis Enrique também falou das notícias sobre uma alegada nega que deu ao PSG quanto a um novo contrato e comentou as negociações em curso para renovar com alguns jogadores, como Achraf Hakimi.

«Há rumores a toda a hora sobre o PSG, com muitas "fake news". Alguns podem querer desestabilizar o clube. Depois disso, é normal negociar. Mas é privado e continuará a ser privado. Sabemos o que queremos, isso é o mais importante. Nesse sentido, estamos calmos.»