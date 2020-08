O PAOK de Salónica, clube grego treinado por Abel Ferreira, registou um caso positivo para covid-19 no plantel do qual faz parte Vieirinha.

A informação foi divulgada pela liga grega, que não revelou a identidade do jogador em causa, que fará novos exames nesta segunda-feira.

Ainda de acordo com o que foi disponibilizado, o futebolista apresenta sintomas ligeiros e foi colocado em quarentena em casa, sendo o primeiro elemento do plantel a acusar positivo no teste de rastreio ao novo coronavírus.

O PAOK terminou a última edição do campeonato grego no sábado, com uma derrota com o Aek, tendo ficado em segundo lugar, atrás do campeão Olympiacos, treinado por Pedro Martins.