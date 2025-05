O Panathinaikos, treinado pelo português Rui Vitória, venceu este domingo na visita ao AEK, por 2-1, um resultado que permitiu assegurar o segundo lugar e garantir a presença nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.

Erik Lamela adiantou o AEK aos 44 minutos, mas o «Pana» operou a reviravolta com golos de Ounahi (51) e Swiderski (61, de penálti).

Na próxima jornada, a última da segunda fase do campeonato grego, o Panathinaikos recebe o já campeão Olympiakos, que tem 72 pontos. A equipa de Rui Vitória, por sua vez, soma 59 pontos, mais quatro do que o terceiro classificado, o PAOK, que este domingo foi derrotado precisamente pelo Olympiakos, que contou com golos de Chiquinho e de Gelson Martins.

Recorde-se que Rui Vitória pegou na equipa no oitavo lugar, à 10.ª jornada.