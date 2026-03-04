Renato Sanches voltou a faturar oito meses depois. Na vitória do Panathinaikos frente ao OFI (4-1), o ex-Benfica estreou-se a marcar pelos gregos.

Num jogo em atraso ferente à 1.ª jornada da Liga da Grécia, Tin Jedvaj, defesa croata, abriu as contas do jogo logo aos sete minutos. Pouco tempo depois, foi a vez de Renato Sanches voltar aos golos – o médio de 28 anos não marcava há oito meses (na altura pelo Benfica frente ao Auckland City para o Mundial de Clubes).

A bola sobrou para o português que, à entrada da área, atirou de primeira para o segundo golo do Panathinaikos (15m). Sanches marcou o primeiro golo pelos gregos ao fim de 19 jogos.

Ainda no primeiro tempo, o italiano Eddie Salcedo marcou na compensação para reduzir a desvantagem do OFI (45+1m). Na segunda parte, a equipa de Rafa Benítez fez o terceiro golo pelos pés de vSantino Andino (51m).

Já nos instantes finais, Anass Zaroury, internacional marroquino, fixou o 4-1 final aos 86 minutos.

Com este resultado (4-1), o Panathinaikos assume a quarta posição da Liga grega com 42 pontos – a 11 do líder Olympiakos. O OFI, por sua vez, é sexto com 28 pontos.

Confira os jogos e a classificação da Liga grega.