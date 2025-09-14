O Panathinaikos, comandado pelo português Rui Vitória, perdeu por 3-2 este domingo, na visita ao Kifisia, em jogo da terceira jornada do campeonato grego.

Com Renato Sanches durante os 90 minutos, o Panathinaikos viu-se a perder logo aos sete, graças ao golo de Andrews Tetteh. O empate chegou em cima do quarto de hora de jogo, por intermédio de Karol Swiderski, de penálti.

A equipa de Rui Vitória ainda completou a reviravolta na segunda parte, graças ao bis de Swiderski (53m). No entanto, Pavlos Pantelidis apontou o 2-2 aos 79 minutos e, já em tempo de compensação, o português Hugo Sousa apontou o golo que deu a vitória ao recém-promovido ao principal escalão grego.

O Panathinaikos, que é 12.º classificado, continua sem vencer no campeonato (tem um jogo por realizar) e soma apenas um ponto. O Kifisia segue em sexto, com quatro pontos.