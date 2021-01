O Olympiakos de Pedro Martins deu mais uma prova de que é claramente o alvo a abater na Liga grega.

A equipa de Atenas, campeã helénica, venceu em casa o PAOK, o adversário mais forte dos últimos anos, por expressivos 3-0 na 19.ª jornada do campeonato.

José Sá, Rúben Semedo e Bruma foram titulares pelo Olympiakos, que se adiantou no marcador aos 50 minutos, por intermédio do marroquino Yousseff El Arabi. O 2-0 chegou aos 77 minutos por Mady Camara e Marious Vrousai assinou o 3-0 ao minuto 89, quando Pepê Rodrigues já tinha sido lançado em jogo por Pedro Martins.

O Olympiakos soma agora 51 pontos na Liga grega, fruto de 16 vitórias, três empates e nenhuma derrota. Tem mais 12 pontos do que o Aris, segundo classificado, e agora mais 15 do que o PAOK, que contou com a ajuda de Vieirinha a titular.