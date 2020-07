Vida difícil para Abel Ferreira em Salónica. O PAOK cedeu dois pontos na visita à ilha de Creta, casa do OFI, e está em risco de perder o segundo lugar da liga grega.



Se o AEK Atenas vencer no domingo o Aris, jogo a realizar precisamente em Salónica, passa a ser o vice-líder. O campeão, já se sabe, é o Olympiakos de Pedro Martins.



Biseswar ainda abriu o marcador para o PAOK, mas o OFI deu a volta com golos de Neira e de Figueiredo. Michailidis marcou para a equipa de Abel aos 76 minutos e fechou o 2-2.



O português Ricardo Vaz jogou até aos 60 minutos pelo OFI Creta.