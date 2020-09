Pedro Martins deixou claro que continua a contar com Rúben Semedo para os próximos desafios do Olympiakos e revelou, inclusivamente, que o central português «está recetivo» a renovar contrato com o clube grego, dizendo desconhecer a existência de qualquer proposta pelo jogador.

Numa altura em que se fala das possíveis saídas de Rúben Semedo e Mady Camara do Olympiakos, o treinador português, em entrevista ao site grego Novasports, garante que conta com os dois jogadores. «Neste momento não temos alternativas à qualidade do Camara e do Semedo, mas também acredito e tenho indicações, quer de um quer de outro, que não existe nada de concreto», começou por dizer.

Pedro Martins adianta depois que Rúben Semedo pode até prolongar o vínculo que tem com o Olympiakos. «São os dois jogadores do Olympiakos e tenho inclusivamente a indicação que o Rúben Semedo está recetivo a renovar com o clube. Isso para mim é importante, são jogadores do Olympiakos e queremos que continuem», insistiu.

A imprensa grega tem dado conta de um certo mal-estar e fraco empenho de Rúben Semedo nos treinos, recorrendo, inclusivamente, aos dados do GPS que o defesa português utiliza na pré-época, mas Pedro Martins desmente. «Não sei de onde isso vem, o que posso dizer pelo aquilo que observo e pelos números do GPS confirmam-me o contrário. Mais: aquilo que tenho falado com ele, é de uma enorme disponibilidade até para renovar com o Olympiakos. Não sei como é que essas notícias vieram a lume dessa forma», destacou ainda.