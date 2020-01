Um golo solitário de Vieirinha deu esta segunda-feira a liderança destacada ao PAOK de Abel Ferreira que, com uma vitória sobre o Volos (1-0), tirou máximo proveito do nulo do Olympiakos de Pedro Martins no dérbi de domingo com o AEK.

Foi desde a marca dos onze metros, na conversão de uma grande penalidade, que o internacional português marcou o precioso golo, aos 60 minutos, que permitiu à equipa de Salónica destacar-se no topo da classificação.

Quando estão cumpridas 21 das 26 jornadas da liga grega, o PAOK lidera com 52 pontos, mais um do que o Olympiakos de Pedro Martins.

Veja o golo de Vieirinha: