Com um golo de Gelson Martins, o Olympiakos empatou a uma bola, esta quarta-feira, na visita ao Aris.

O extremo ex-Sporting foi titular, assim como David Carmo, enquanto Chiquinho e Podence saltaram do banco. Já Ruben Vezo e João Carvalho, não foram utilizados.

Os anfitriões adiantaram-se aos 48 minutos, por Loren Moron, mas o Olympiakos empatou cinco minutos depois, com um remate de pé esquerdo de Gelson Martins.

O Olympiakos segue fora da zona europeia, na quarta posição, com 67 pontos, menos um do que o PAOK, que está em lugares de acesso à Europa, mas empatou esta quarta-feira no reduto do Lamia (1-1).

Rafael Soares foi titular no PAOK, enquanto Vieirinha foi suplente não utilizado. No Lamia, o português Pedro Amaral foi lançado aos 76 minutos e viu vermelho direto já em tempo de descontos.

Veja o golo de Gelson Martins: