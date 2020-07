Num festival de golos portugueses, o AEK Atenas goleou neste domingo o Aris Thessaloniki, por 4-1, em jogo da 32.ª jornada da Liga grega.

O AEK contou com quatro portugueses no onze e dois deles fizeram golos. Nélson Oliveira bisou, aos 24 e 52 minutos, enquanto André Simões fez o terceiro do emblema de Atenas aos 62m. Paulinho assistiu Szymanski para o quarto a seis minutos dos 90.

Do lado do Aris, Bruno Fama foi o autor do golo, aos 29 minutos.

Já o Olympiakos, já campeão, empatou a zero na deslocação ao terreno do Panathinaikos. O técnico Pedro Martins fez alinhar no onze José Sá e Rúben Semedo. Cafú não saiu do banco. A equipa dos Pireus dispôs de um penálti em cima do intervalo, mas o francês Valbuena falhou o castigo máximo.