O futebolista português Vieirinha fez, este domingo, o golo que fechou a vitória do PAOK Salónica na deslocação ao Lamia, por 2-0, em duelo da 10.ª jornada da I Liga da Grécia.

Vieirinha fez o golo de livre direto, aos 64 minutos, já depois de Tziolis, aos 12 minutos, ter inaugurado o marcador para os visitantes.

Com este resultado, o PAOK está à condição no segundo lugar, com 21 pontos, pressionando o líder Olympiakos, de Pedro Martins, que é líder com 22 pontos, mas menos um jogo. Atrás do PAOK, estão AEK e Aris, com um jogo a menos que a equipa de Salónica e 19 pontos cada.