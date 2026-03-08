Luís Castro conquistou o primeiro título ao leme de Grémio neste domingo, na final do Gaúcho. Na visita ao Internacional (1-1), o Grémio beneficiou da vitória na primeira mão (3-0).

No dérbi de Porto Alegre, os “tricolores” adiantaram-se pelo defesa Gustavo Martins (45+9 minutos), enquanto os anfitriões restabeleceram a igualdade pelo médio Alan Patrick, que converteu um penálti aos 83 minutos. Ainda que o Grémio tenha terminado reduzido a 10 unidades, o Internacional foi incapaz de ameaçar a vantagem no agregado (4-1).

Assim, o emblema de Luís Castro conquistou o Gaúcho pela 44.ª vez, troféu que não arrecadava desde 2024. Em todo o caso, o Internacional é o recordista, com 46 conquistas.