VÍDEO: Grémio de Luís Castro conquista Gaúcho no dérbi de Porto Alegre
Turma do português empatou na visita ao Internacional, mas venceu no agregado (4-1)
Luís Castro conquistou o primeiro título ao leme de Grémio neste domingo, na final do Gaúcho. Na visita ao Internacional (1-1), o Grémio beneficiou da vitória na primeira mão (3-0).
No dérbi de Porto Alegre, os “tricolores” adiantaram-se pelo defesa Gustavo Martins (45+9 minutos), enquanto os anfitriões restabeleceram a igualdade pelo médio Alan Patrick, que converteu um penálti aos 83 minutos. Ainda que o Grémio tenha terminado reduzido a 10 unidades, o Internacional foi incapaz de ameaçar a vantagem no agregado (4-1).
Assim, o emblema de Luís Castro conquistou o Gaúcho pela 44.ª vez, troféu que não arrecadava desde 2024. Em todo o caso, o Internacional é o recordista, com 46 conquistas.
O RIO GRANDE É AZUL, PRETO E BRANCO! Como deve ser! 🔵⚫️⚪️ Depois de dois jogos em que o adversário não viu a cor da bola, vencemos as finais do #Gauchão2026 pelo placar agregado de 4x1. Hoje, o gol Tricolor na casa do rival veio pelos pés do Gustavo Martins. Comemora,… pic.twitter.com/7FN4BwUOTS— Grêmio FBPA (@Gremio) March 8, 2026