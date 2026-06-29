O Pafos, de Ricardo Sá Pinto, anunciou a contratação de Guga Rodrigues, ex-Al Najma, e o médio português assinou um contrato válido até 2029, tal como o Maisfutebol já havia noticiado.

Depois de representar o clube saudita na última temporada, onde disputou 14 jogos, o jogador de 28 anos vai encontrar quatro compatriotas no balneário: Dani Silva, Domingos Quina, Alexandre Brito e Pêpê Rodrigues.

O atleta luso fez grande parte da sua formação no Benfica, mas nunca se estreou pela equipa principal. Seguiram-se passagens por Panetolikos, Famalicão, Rio Ave e Beijing Guoan. Agora, Guga vai viver a quarta experiência no estrangeiro.

Recorde-se que o Pafos venceu a Taça do Chipre em 2025/26 e terminou o campeonato na quarta posição, com 62 pontos.