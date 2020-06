Um golo do futebolista português Miguel Vítor, em tempo de compensação (90+3m), valeu o empate ao Hapoel Beer Sheva esta terça-feira, na receção ao Beitar Jerusalém, no jogo da sexta de dez jornadas do play-off de apuramento de campeão da primeira liga de Israel.

Com Miguel Vítor e David Simão em campo, mas sem Josué Pesqueira, o Hapoel ficou em desvantagem quando Maman marcou para o Beitar, aos 17 minutos. Depois, Yosefi empatou aos 44 minutos, mas Azulay devolveu a vantagem aos visitantes aos 67 minutos.

O português Diogo Verdasca, titular do lado do Beitar, viu a vitória escapar quando Miguel Vítor fez o 2-2 final já na compensação.

O Hapoel Beer Sheva, já sem hipóteses de ser campeão, soma 49 pontos, mas mantém-se a cinco do Beitar, terceiro com 54 e em posição de acesso à Liga Europa.