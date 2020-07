O futebolista português Hélder Barbosa é campeão da II Liga da Turquia pelo Hatayspor, depois da vitória por 2-1 na casa do Adanaspor, este domingo, no jogo da 33.ª e penúltima jornada do campeonato.

Após ter entrado para a segunda parte, o jogador português de 33 anos assinou o golo do empate aos 78 minutos, em resposta ao golo inicial de Roni (59m). Depois, Abdioglu completou a vitória, ao minuto 89.

O Hatayspor soma 63 pontos e tem quatro de vantagem para o Erzurum (segundo com 59), o que vale matematicamente o título e a promoção.