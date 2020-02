O Al Ain, clube treinado pelo português Pedro Emanuel, venceu esta quinta-feira na deslocação ao Hatta, por 3-0, em jogo da 17.ª jornada do principal campeonato dos Emirados Árabes Unidos.

A segunda vitória consecutiva, a quarta nas últimas cinco jornadas, foi construída com três golos na segunda parte. Bandar Mohammed abriu o marcador aos 50 minutos e Jamal Maroof bisou para fixar o resultado, com golos aos 68 e 88 minutos.

O triunfo forasteiro permitiu aos comandados do técnico luso manter o segundo lugar isolado, agora com 34 pontos. Está a dois do líder Al-Ahli, que tem 36 pontos e menos um jogo.

A equipa de Pedro Emanuel é destacadamente o ataque mais concretizador da prova, com 43 golos.