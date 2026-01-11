VÍDEO: Cláudio Braga marca, sai antes do intervalo e Hearts vence com dez
Avançado português decisivo no triunfo do líder do campeonato da Escócia
O Hearts somou a segunda vitória consecutiva no campeonato escocês, este domingo, na visita ao Dundee (1-0), a contar para a 22.ª jornada.
O avançado português Cláudio Braga apontou o único golo da partida, com um remate colocado aos 27 minutos, celebrado à Cristiano Ronaldo. No entanto, o jogador de 26 anos foi substituído em tempo de descontos da primeira parte, quando o guarda-redes Alexander Schwolow foi expulso e deixou o Hearts com menos um em campo.
SIUUU de Cláudio Braga 😍#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #ScottishPremierLeague #DundeeFC #Hearts pic.twitter.com/wASUgH25S5— sport tv (@sporttvportugal) January 11, 2026
Com este triunfo, o Hearts continua na liderança, agora com 47 pontos, mais seis do que Celtic e Rangers, segundo e terceiro. Contudo, o Rangers ainda joga este domingo, no reduto do Aberdeen.