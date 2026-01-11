O Hearts somou a segunda vitória consecutiva no campeonato escocês, este domingo, na visita ao Dundee (1-0), a contar para a 22.ª jornada.

O avançado português Cláudio Braga apontou o único golo da partida, com um remate colocado aos 27 minutos, celebrado à Cristiano Ronaldo. No entanto, o jogador de 26 anos foi substituído em tempo de descontos da primeira parte, quando o guarda-redes Alexander Schwolow foi expulso e deixou o Hearts com menos um em campo.

Com este triunfo, o Hearts continua na liderança, agora com 47 pontos, mais seis do que Celtic e Rangers, segundo e terceiro. Contudo, o Rangers ainda joga este domingo, no reduto do Aberdeen.