O At. Madrid comunicou esta quarta-feira que o internacional português João Félix recuperou da covid-19 e foi reintegrado no grupo.

Além do avançado, também Koke e Héctor Herrera receberam autorização da La Liga para se juntarem ao plantel.

Recorde-se que o internacional português já tinha estado infetado em fevereiro último.

Os colchoneros jogam esta quinta-feira no terreno do Rayo Majadahonda, a contar para a Taça do Rei, às 20h30. No domingo, deslocam-se ao reduto do Villarreal.