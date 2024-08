O futebolista português Hélder Lopes deu o apuramento ao Hapoel Beer Sheva para a 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência, esta quinta-feira, com um bis na vitória por 2-1 na visita ao Cherno More, da Bulgária.

Após o 0-0 na primeira mão, o Hapoel venceu fora de casa, em Varna, com Hélder Lopes a inaugurar o marcador ao minuto 25 e a fechar as contas do jogo com o 2-1 já na segunda parte, ao minuto 64. Pelo meio, Andreas Calcan tinha empatado, ao minuto 33 da primeira parte.

Na 3.ª pré-eliminatória, o Hapoel Beer Sheva vai defrontar os checos do Mladá Boleslav, que afastaram o FK Transinvest, da Lituânia. Esta eliminatória disputa-se a 8 (1.ª mão) e 15 de agosto (2.ª mão).