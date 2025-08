O português Hélio Sousa é o novo selecionador do Koweit, anunciou a federação do país na quinta-feira.

O técnico de 55 anos sucede no cargo a Juan Antonio Pizzi, que terminou contrato no início do ano.

Segundo a imprensa local, Hélio Sousa assinou até 2027 e vai receber cerca de 1,4 milhões de euros por ano.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

O treinador luso estava sem clube desde 2023/24 quando orientou o Qatar SC. Também já comandou a seleção do Barém, assim como trabalhou vários anos nas seleções jovens de Portugal. Treinou, ainda, Sporting da Covilhã e Vitória de Setúbal.