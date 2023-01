Henrique Araújo foi cedido pelo Benfica ao Watford até ao final da temporada e assumiu que espera ter tempo de jogo nos hornets, já que nos encarnados tinha muita concorrência na frente de ataque.

«Espero ter a oportunidade de jogar muitos minutos enquanto estiver aqui, marcar muitos golos e ajudar o Watford a voltar à Premier League», começou por dizer em entrevista aos meios de comunicação do clube inglês.

«Sei que voltar à Premier League é o objetivo do clube e é o meu também. O campeonato é altamente competitivo e estou entusiasmado para experimentar uma nova liga e testar-me», acrescentou.

O internacional sub-21 português apontou a «inteligência em campo» como a sua maior qualidade e destacou que traz «grandes experiências» da Luz, como os jogos na Liga dos Campeões.

Henrique Araújo recordou a chegada ao Benfica em 2018, vindo da formação do Marítimo, e apontou que quer seguir o exemplo de Cristiano Ronaldo.

«Quero continuar a progredir e, por último, seguir os passos de Cristiano Ronaldo. Ele é madeirense como eu e fez coisas incríveis em Portugal, aqui em Inglaterra, em Espanha e em Itália. Vou continuar a trabalhar para tentar aproveitar um pouco do sucesso que ele teve», vincou.

No Watford, Henrique Araújo vai jogar ao lado de João Ferreira, ex-Benfica que também rumou esta temporada aos hornets.

«Falei com ele antes de vir para o clube e ele só disse coisas boas que me ajudaram a tomar a decisão. Há outros que falam português na equipa - como o Matheus Martins e o João Pedro - o que é bom, mas estou a tentar falar com todos e melhorar o meu inglês», disse.

«Vi o último jogo em Vicarage Road e adorei o ambiente. Quando marcamos o golo, os adeptos estavam animados e mal posso esperar para estar lá e experimentar isso a jogar», concluiu.

O Watford ocupa neste momento a terceira posição do Championship, em zona do play-off de promoção.