Hildeberto Pereira rescindiu contrato com os romenos do Universitatea Cluj, na sequência de um teste antidoping positivo. Foi mesmo o ex-Benfica, que estava no clube desde o último verão, quem solicitou o fim do contrato.

«Hildeberto informou o clube de que foi notificado pela Agência Nacional Antidopagem (ANAD) de que foi comunicado um resultado analítico positivo com uma substância constante da lista de substâncias proibidas, na sequência de um controlo a que foi submetido, sem suspensão. O FC Universitatea Cluj não recebeu qualquer informação oficial da ANAD sobre este caso. O FC Universitatea Cluj não tem conhecimento da forma como a substância entrou no organismo do jogador e declara que a responsabilidade por qualquer eventual infração às regras antidopagem é do jogador», lê-se no comunicado oficial do clube.

O Universitatea Cluj mostrou-se contra qualquer irregularidade e assegurou que a rescisão decorreu «de forma amigável». Já o jogador luso-caboverdiano, citado pela imprensa do país, diz que se tratou de uma questão do foro pessoal e garantiu que não tomou nenhuma substância para melhorar o rendimento.

«No dia 6 de setembro fiz um exame antidoping, que deu positivo para a substância Furosemida. Quero deixar bem claro que não tomei nenhuma substância com a intenção de melhorar o meu desempenho desportivo, mas sim por um assunto pessoal que esclarecerei e justificarei no local apropriado», começou por dizer, em comunicado.

«Esta situação é sem dúvida muito difícil e impactante para mim, mas estou determinado a cooperar plenamente com as organizações que regulam estas matérias. Compreendo a gravidade do problema e, por isso, decidi rescindir imediatamente o meu contrato com o Universidade de Cluj», referiu ainda.

Hildeberto, de 28 anos, levava um golo em sete jogos esta temporada.