Itália é o país da Europa no qual se registam mais casos confirmados de Covid-19 e o país está neste momento a viver uma quarentena obrigatória decretada pelo governo.

O hoquista português Reinaldo Ventura viveu uma quarentena obrigatória depois de um colega ter sido diagnosticado com a doença, e agora já está autorizado a sair.

Contudo, e conforme revela em conversa com o antigo hoquista Filipe Santos, uma vez que foi decretada a quarentena geral, caso seja apanhado na rua pela polícia sem uma justificação para a saída, qualquer pessoa é imediatamente multada em 300 euros e alvo de um processo judicial.

«Eu posso sair à rua, mas se me cruzar com outras pessoas e formos apanhados pela polícia, somos multados em 300 euros. A ideia é mesmo acabar com os aglomerados de pessoas: e um aglomerado neste momento são duas pessoas», revelou.

O histórico hoquista do FC Porto disse ainda que, devido à falta de ventiladores nos hospitais há o risco de os médicos «terem de decidir quem salvam e quem não salvam», sublinhando assim a necessidade da tomada das medidas de prevenção mais graves.

Veja a conversa entre os dois antigos companheiros no FC Porto e na seleção portuguesa: