Hugo Almeida já não é treinador principal do Hatayspor, da segunda divisão turca, após uma rescisão por mútuo acordo, anunciou o clube nesta terça-feira.

O antigo futebolista português embarcou na primeira aventura como técnico principal após alguns anos como adjunto de José Morais no Sepahan (Irão) e no Bodrumspor (Turquia). Esteve apenas oito jogos ao leme da equipa.

Nesses oito duelos, não conseguiu vencer. O Hatayspor, clube que conta com o avançado português Rui Pedro, é penúltimo classificado do campeonato com apenas quatro pontos. Não fosse o Adana Demirspor ter -17 pontos devido a decisão administrativa, e seriam últimos.