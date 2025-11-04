Made In
OFICIAL: Hugo Almeida rescinde com o penúltimo da segunda divisão turca
Primeira aventura como treinador principal não correu da melhor forma
Hugo Almeida já não é treinador principal do Hatayspor, da segunda divisão turca, após uma rescisão por mútuo acordo, anunciou o clube nesta terça-feira.
O antigo futebolista português embarcou na primeira aventura como técnico principal após alguns anos como adjunto de José Morais no Sepahan (Irão) e no Bodrumspor (Turquia). Esteve apenas oito jogos ao leme da equipa.
Nesses oito duelos, não conseguiu vencer. O Hatayspor, clube que conta com o avançado português Rui Pedro, é penúltimo classificado do campeonato com apenas quatro pontos. Não fosse o Adana Demirspor ter -17 pontos devido a decisão administrativa, e seriam últimos.
