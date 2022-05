O português Hugo Firmino e o luso-cabo-verdiano Caló sagraram-se campeões nacionais na Arménia, com o Pyunik, depois do triunfo caseiro sobre o Ararat Yerevan (1-0).

A uma jornada do final do campeonato, o Pyunik tem mais três pontos (74) do que o Ararat-Armenia e leva também vantagem no confronto direto.

Hugo Firmino contabiliza 29 jogos no campeonato e já marcou em 16 ocasiões, enquanto Caló, irmão de Chiquinho, que atua no Wolverhampton, participou em 10 partidas.

O resumo do triunfo sobre o Ararat Yerevan (1-0):