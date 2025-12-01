Nuno Campos foi eleito o treinador do mês de novembro da Liga da Hungria. O técnico português de 50 anos registou uma derrota e três vitórias no passado mês ao serviço do ZTE.

O primeiro jogo do mês resultou numa derrota (2-1), desta feita contra o Debreceni, atual líder isolado da Liga. Seguiram-se três triunfos consecutivos: 2-0, Diósgyori; 1-0, Gyori; 1-0, Paksi. O último triunfo deu-se na receção ao segundo classificado à entrada da 15.ª jornada.

Esta foi a primeira vez que o ZTE venceu três jogos consecutivos desde 2021. Aliado a isso, terminou também três os jogos sem sofrer golos. A equipa do treinador português está atualmente no oitavo posto com 19 pontos - a quatro pontos dos lugares europeus.

Nuno Campos já reagiu à nomeação. «Muito agradecido à minha equipa técnica e a todos os jogadores por acreditarem numa ideia de jogo ofensiva e arrojada. Temos de seguir o trabalho árduo porque apenas é o começo de um processo que vai crescendo. Também aos nossos adeptos por sempre acreditarem e apoiarem todos os jogos. Vamos por mais», escreveu numa publicação partilhada na conta pessoal do Instagram.