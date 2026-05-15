Nuno Campos, treinador português do Zalaegerszeg (ZTE), está nomeado para Treinador do Ano da Hungria.

Com contrato com o clube válido até 2027, Nuno Campos tem estado em destaque no campeonato húngaro, tendo levantado, inclusive, o interesse do Toulouse em garantir a contratação do técnico luso, tal como noticiado pelo Maisfutebol.

Ainda com a possibilidade de, a uma jornada do término do campeonato, alcançar o terceiro lugar com o Zalaegerszeg, Nuno Campos disputa a distinção com Borbély Balázs, treinador do Gyor, primeiro classificado, e Sergio Navarro, treinador do Debrecen, que ocupa o quarto classificado do campeonato.