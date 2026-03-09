Nuno Campos, de 50 anos, continua em destaque na Hungria, uma vez que o ZTE – ou Zalaegerszeg – ocupa o quarto lugar do campeonato, a 11 pontos dos líderes Ferencváros e Gyori. Depois de vencer na receção ao Gyori no sábado (2-1), o português foi eleito o melhor treinador da semana.

Ao fim de 25 jornadas, o ZTE ocupa o quarto lugar em igualdade com o Kisvárda (5.º), a cinco pontos do Debreceni (3.º). Segue-se a visita ao Paksi (6.º) no sábado (16h).

Nos últimos 15 jogos, Nuno Campos apenas perdeu por uma vez, totalizando 12 vitórias em 27 possíveis nesta época. Além do campeonato, o ZTE está nas meias-finais da Taça, título que escapa desde 2023.