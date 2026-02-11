O ZTE de Nuno Campos – ou Zalaegerszeg – eliminou, nesta quarta-feira, o histórico Vasas de Budapeste – da segunda divisão – nos “oitavos” da Taça da Hungria (2-1). O lateral direito André Ferreira (ex-Sp. Braga) foi suplente utilizado no ZTE.

Em casa, a turma de Nuno Campos viu-se a perder aos 50 minutos, quando o médio Urblik converteu um penálti. Todavia, os médios Fabrício Amato e Bence Kiss construíram a reviravolta, faturando aos 52 e 59 minutos, respetivamente.

«Gostaria de felicitar os meus jogadores pelo jogo contra um adversário muito forte. Acredito que defrontámos uma equipa particularmente forte, que se sairia muito bem na primeira divisão. Os rapazes tiveram um desempenho excecional no segundo tempo e mereceram completamente a vitória», disse Nuno Campos aos meios do clube.

Assim, o ZTE vai receber o Soroksar – também da segunda divisão – nos “quartos” da Taça.