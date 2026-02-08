Made In
Hungria: ZTE de Nuno Campos vence na visita ao Puskás Academy
Turma do treinador português aponta à manutenção e ocupa o sétimo lugar
O Zalaegerszeg – ou ZTE – de Nuno Campos venceu na visita ao Puskás Academy, por 1-0, em encontro da 21.ª jornada do campeonato húngaro. O único golo surgiu aos 50 minutos e tratou-se de um autogolo do guarda-redes Szappanos.
Assim, o ZTE é sétimo classificado, com 30 pontos, a 10 dos líderes Ferencváros e Gyori, e com 12 pontos de vantagem sobre a zona de despromoção. Depois do regresso às vitórias, a turma de Nuno Campos recebe o Ferencváros (1.º) no sábado (16h).
Por sua vez, o Puskás Academy é quinto classificado, com 31 pontos.
