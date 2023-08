O português Ilídio Vale foi confirmado como novo selecionador dos sub-23 do Qatar.

O técnico de 65 anos, que sucede a Bruno Pinheiro no cargo, foi adjunto de Fernando Santos na seleção portuguesa e soma uma vasta experiência na liderança das camadas jovens lusas.

Vale vai comandar o Qatar no Campeonato Asiático de sub-23, uma prova que o país organiza no próximo ano, entre 15 de abril e 3 de maio.

