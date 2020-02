O defesa português Antunes não gostou de uma publicação no Twitter da guarda-redes espanhola Eli Sarasola e não deixou nada por dizer-lhe.

«O Getafe não joga futebol. É uma vergonha.» Foi esta a declaração da agora jogadora do PSV (e ex-Ajax) que acendeu o rastilho e levou à resposta do jogador do Getafe.

«Com o futebol feminino em crescimento e como profissional que és à procura que vos respeitem como futebolistas, deverias aprender a respeitar e dar a tua opinião de forma respeitosa!! O futebol é muito mais do que jogar a bola. É um jogo de estratégia e cada um joga com as suas armas», reagiu.

A resposta de Antunes a Eli Sarasola ficou por aqui, mas o jogador português esgrimiu depois argumentos com outro utilizador, que sugeriu que não aceitava a opinião da futebolista por ser mulher.

«Não ponhas palavras na minha boca. Não disse que não podia opinar. Ou não sabes ler ou queres fazer-se de super-defensor das mulheres, que merecem todas e cada uma delas o máximo respeito, mas o teu comentário é ridículo.