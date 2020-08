A eliminação do Manchester City nos quartos de final da Liga dos Campeões aos pés do Lyon deixou os adeptos da equipa inglesa profundamente desapontados. Mas em Terras de Sua Majestade houve quem vibrasse com a eliminação dos citizens.

Foi o caso de muitos adeptos do Liverpool, que inundaram o Twitter de Bernardo Silva depois de o médio internacional português ter feito uma espécie de balanço de uma época que considerou «frustrante».

Bernardo não gostou e respondeu à letra. «A todos os adeptos do Liverpool que não têm mais nada para fazer do que vir para uma conta do Manchester City, lamento por vocês, mas pelas razões erradas... patético... vão festejar os vossos títulos, ou tentar arranjar alguém, beber uma cerveja com um amigo, ler um livro... tantas opções!», reagiu.

Em 2019/20, e apesar de mais uma prestação aquém das expetativas na Liga dos Campeões e da perda do título para o Liverpool, o Manchester City ainda venceu a Supertaça inglesa e a Taça da Liga.

And to all Liverpool fans that have nothing else to do than to come to a Man City player account, I’m also sorry for you but for the wrong reasons...😂 pathetic... go celebrate your titles, or try to find a partner, drink a beer with a friend, read a book...🤦🏻‍♂️ so many options!😅