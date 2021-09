Joe Marler, jogador de râguebi da seleção inglesa, convidou Bruno Fernandes a experimentar a modalidade, a propósito do penálti que o internacional português falhou, mesmo no final do jogo, na derrota do Manchester United diante do Aston Villa.

O pontapé do médio português, que podia valer o empate para a sua equipa, passou muito acima da barra. «E se o Bruno Fernandes experimentasse jogar râguebi em vez de futebol depois daquele penálti ridículo?», perguntou o internacional inglês numa animada conversa promovida pelo TalkSPORT.

A verdade é que Bruno Fernandes fez a bola sobrevoar a barra e o United perdeu mesmo o jogo. «A bola continua a subir e a subir. Como é que ele pode ter rematado tão por alto? É uma loucura», acrescentou Marler que juntou à sua indignação a admiração que o filho de sete anos tem pelo Manchester United.

O lance da grande penalidade ficou ainda marcado pela forma como Emiliano Martinzez, guarda-redes do Villa, procurou destabilizar Bruno Fernandes, sugerindo que fosse Cristiano Ronaldo a disparar desde a marca dos onze metros. Marler está totalmente de acordo com o guarda-redes dos villans.

«Adorei essa parte. Não percebo as pessoas que defendem que o Bruno tem uma melhor percentagem de penáltis marcados em relação ao Ronaldo. O Bruno tem um décimo da idade do Ronaldo e está muito longe do número de penaltis que Ronaldo já marcou. Deixem o Ronaldo marcar para ele poder comemorar», destacou ainda o jogador que soma 72 internacionalizações pela seleção de râguebi inglesa imitando a célebre comemoração de CR7.