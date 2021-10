Micael Sequeira é o mais recente nome na galeria dos treinadores portugueses que dão que falar devido a conferências de imprensa… menos comuns. Chamemos-lhe assim.

O treinador do Lokomotiv Tashkent, equipa do Uzbequistão, mostrou-se visivelmente irritado depois do último jogo da sua equipa e não poupou nas críticas ao sistema que rege o futebol daquele país euroasiático.

«A única coisa que pode resolver isto é o futebol uzbeque ir para a UEFA. Se continuar na Ásia, nunca irão ao Mundial. Nunca! Nunca! Porque este sistema mata o futebol do uzbeque», começou por dizer, num misto de português e inglês.

«Se conseguir entrar na UEFA, o campeonato melhora, os árbitros melhoram, tornam o futebol mais competitivo, e assim podem chegar ao Mundial. Mas neste momento, o futebol uzbeque só está a queimar dinheiro. É só a enganar!», concluiu, num tom que promete correr o mundo.



No final, Micael Sequeira levantou-se, ainda tentou cumprimentar o dirigente que estava à sua direita, mas ficou com a mão estendida.

O melhor é mesmo ver, com o ponto alto da conferência a partir dos 3m40: