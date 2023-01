A notícia de que já não era treinador do Al-Tai apanhou Pepa de surpresa.

Sabe o Maisfutebol que o técnico português tomou conhecimento da decisão tomada pela administração do clube através das redes sociais e que até esta segunda-feira, dois dias após a derrota com Al-Wehda (que ditou a decisão anunciada no domingo), ainda não tinha sido contactado.

O Al-Tai já anunciou inclusive o sucessor de Pepa: o romeno Mirel Radoi.

Pepa deixa o Al-Tai com a equipa no 9.º lugar da Liga saudita com 18 pontos em 14 jornadas e igualdade com o 8.º classificado, a três pontos do 6.º lugar e nove acima da zona de despromoção.

O clube está nesta altura impedido de contratar jogadores devido a dívidas, situação que levou a que o objetivo da permanência, fixado no início da época, fosse reforçado.

O Al-Tai foi promovido há duas época ao principal escalão do futebol saudita. Na época passada ficou no 6.º posto.