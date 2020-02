Campeão espanhol pelo Real Madrid nas duas passagens pelos merengues (décadas de 90 e 2000), Fabio Capello marcou presença esta quinta-feira num congresso sobre futebol realizado em Bilbau.

Entre outros assuntos abordados, o treinador italiano recordou o primeiro período à frente do Real e fez uma confissão sobre Carlos Secretário, ex-defesa português que teve uma passagem discreta pela equipa espanhola. Ainda assim, não tão discreta para que Capello se esquecesse dela.

«O Secretário entrava no campo do Real com a camisola e, desculpem a palavra, borrava-se. Não podia jogar. Era ou não era verdade?», disse apontando para alguém na plateia. «No dia a dia treinava muito bem e jogava na seleção sem problemas. Mas quando entrava em campo com a camisola do Real Madrid, era um desastre: falhava os passes mais fáceis», recordou.

Capello confidenciou ainda um episódio caricato vivido com Loreno Sanz, então presidente da equipa madridista. «Muitas vezes tive problemas, mas não com os jogadores e sim com o presidente: queria coisas diferentes, como pôr o filho dele a jogar. E eu respondia-lhe que não podia jogar naquela equipa.»

Carlos Secretário fez 17 jogos pelo Real Madrid em 1996/97, época em que os merengues se sagraram campeões de Espanha.