O Independiente del Valle, treinado pelo português Renato Paiva, venceu na madrugada desta terça-feira na deslocação à Universidad Catolica, em jogo da sétima jornada da segunda etapa da liga do Equador.

O golo que abriu o triunfo da equipa do técnico luso surgiu de uma fantástica jogada iniciada pelo lado esquerdo do ataque e que foi concluída por Sornoza, depois de um drible ao guarda-redes, aos 22 minutos.

Depois, Bauman fez o 0-2 aos 27 minutos, Armas ainda reduziu aos 30 minutos, mas ainda na primeira parte, Angulo assinou o 1-3 final no marcador (40m).

Com este resultado, o Independiente segue na liderança da segunda etapa da liga, com 19 pontos, fruto de seis vitórias e um empate. Tem mais cinco pontos que o Emelec, que no entanto tem menos um jogo disputado.