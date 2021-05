O Independiente del Valle, treinado pelo português Renato Paiva, recebeu e venceu este sábado o Guayaquil City por 3-0, em jogo da 13.ª jornada da primeira liga do Equador, que deu a terceira vitória seguida na prova aos comandados do técnico luso.

Ortiz (8m e 69m) e Murillo (37m) fizeram os golos do Independiente del Valle, que ainda desperdiçou uma grande penalidade em tempo de compensação.

Com este resultado, a equipa comandada por Renato Paiva chega à condição ao segundo lugar, com 25 pontos, pressionando o líder Emelec, que tem 26 pontos e menos um jogo. Em terceiro está o Barcelona Guayaquil, com 24 pontos e também menos um jogo.