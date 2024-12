O Manchester United venceu na visita ao Viktoria Plzen (2-1) na última noite, mas, tal como Ruben Amorim, também os jogadores queriam ter marcado mais golos. Após a partida da Liga Europa, Amad Diallo e Rasmus Hojlund foram vistos a discutir no relvado, o que agradou ao técnico português.

«Para mim é perfeito, temos de sentir alguma coisa. Neste momento, temos de sentir alguma coisa. Se precisamos de discutir uns com os outros, é como uma família, para mim é um excelente sinal. Precisamos de sentir qualquer coisa e isso é importante», começou por dizer Amorim, em conferência de imprensa.

«Quando não queres saber, não fazes nada. Quando te preocupas, discutes com o teu irmão, com a tua mãe, com o teu pai. Para mim, é bom sinal», vincou.

🚨 | Rasmus Højlund pictured complaining a lot to Amad Diallo after FT. #mufc



pic.twitter.com/xugAz1JU8C

«É uma coisa normal. Penso que é uma coisa positiva, uma coisa saudável. Por isso, deixo os jogadores e o capitão acalmarem as coisas. Se vejo que é demasiado, vou ao balneário. Mas é o espaço deles. Eles têm de falar, de discutir. Para mim, é uma coisa muito importante. Estou feliz porque ganhámos e continuámos a discutir. Se ganhas e discutes porque querias marcar mais um golo, para mim é um bom», afirmou ainda.

Amorim foi ainda questionado pela imprensa inglesa sobre o seu ar de frustração ao longo dos jogos.

«Estou sempre frustrado. Vou ser assim durante algum tempo. É normal que queiramos ver coisas melhores, mas depois lembramo-nos que não tivemos muito tempo para trabalhar este tipo de modelo de jogo. Tivemos uma falta de ritmo durante a primeira parte. Estávamos a controlar o golo, mas sem muitas oportunidades, porque nos faltaram algumas corridas para empurrar o adversário para trás. Temos de ser muito melhores e muito mais decisivos neste tipo de jogo. Sinto-me sempre frustrado porque quero ver mais, porque todos nós e é por isso que estamos a trabalhar. Queremos melhorar e rapidamente. A qualidade do jogo, mesmo com o relvado, tivemos algumas boas ligações, mas às vezes foi difícil fazer coisas como o “um-dois”», concluiu.