Ruben Amorim admitiu que o despedimento de 150 a 200 funcionários do Manchester United está relacionado com o fraco rendimento da equipa. O treinador dos «red devils» lamentou a situação «difícil» e reconheceu que o clube vive um mau momento dentro e fora de campo.

«Temos de resolver todos os problemas do clube, mas uma parte importante é como chegámos a esta situação. Tem muito a ver com a falta de sucesso da equipa de futebol. Somos o motor do clube. Quero ajudar com o meu trabalho, que é ajudar a equipa, ajudar os jogadores e ter sucesso», disse Amorim, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Ipswich.

«É sempre difícil para todos. Eles veem os seus amigos e colegas a perder os seus empregos, mas, digo-o novamente, tenho de me concentrar no que posso fazer para ajudar o clube neste momento e nós, como clube, temos de entender o que fizemos de errado para chegar a esta situação», acrescentou.

Amorim confessou que «este ano tem sido muito difícil» arrecadar vitórias, porque o clube teve «muitas mudanças».

«Se o clube está a jogar bem e a ganhar jogos, é mais fácil para os adeptos e para todos sentirem as mudanças. Neste momento, estamos num período difícil dentro do clube e dentro de campo. Temos de fazer o nosso trabalho e dar o nosso melhor para ajudar a equipa a ter um melhor desempenho», afirmou.

Ainda sem novidades quanto a lesões para o duelo com o Ipswich, equipa com quem empatou na estreia, Amorim garantiu que não sente pressão.

«Os adeptos são fantásticos. Sempre que estamos em Old Trafford sentimos o apoio até ao fim. Não sinto pressão e temos de parar de pensar no último jogo. É um jogo novo e pode ser uma nova história», concluiu.