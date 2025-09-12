Ruben Amorim assumiu que Andre Onana precisava de deixar Old Trafford para reencontrar a melhor forma e o Manchester United também queria renovar as opções na baliza. O treinador português abordou a saída do camaronês para o Trabzonspor e considerou que foi a melhor solução para todas as partes.

«Para nós, ele poderia [ter ficado], mas acho que não apenas nós como clube, mas também o Andre entendeu que isto precisava de uma mudança. Às vezes, chega a um ponto em que não é o desempenho, mas o momento, a má sorte em alguns momentos. Foi difícil para ele, foi difícil para nós, e achamos que é a hora de mudar os guarda-redes, mas desejo o melhor ao Andre Onana», disse Amorim, em conferência de imprensa.

«Ele estava a trabalhar bem, tentava ajudar os jogadores. Podes ter toda a qualidade do mundo, mas, às vezes, precisas de mudar o ambiente para voltares ao teu nível. Acho que esse era o sentimento, não só nosso», acrescentou.

Amorim revelou que Altay Bayindir vai ser o titular na baliza diante do Manchester City, numa «demonstração de confiança», apesar de o Manchester United ter contratado Senne Lammens.

«Estamos num momento em que o guarda-redes precisa de ser muito forte e ter muita experiência, mas também temos de olhar para o presente e com foco no futuro. É um rapaz [Senne Lammens] com grande potencial, que é mais uma opção. Quando Lammens jogar, ele estará pronto», garantiu.

Riscados do dérbi estão Diogo Dalot, Mason Mount e Matheus Cunha, todos lesionados. «Eles estão fora deste jogo. Não sei quanto tempo vai demorar. Precisamos que estes rapazes formem uma equipa muito, muito competitiva, mas temos jogadores muito bons e ansiosos para jogar. Vamos ser competitivos no domingo, mas eles estão fora, não podem ajudar-nos neste jogo.»

«O Manchester City é uma equipa de topo e tem o melhor treinador da liga»

Amorim deixou rasgados elogios a Pep Guardiola, mas garantiu que o Manchester United vai estar preparado para dar uma boa resposta.

«O Manchester City é uma equipa de topo e, para mim, tem o melhor treinador da liga. É uma equipa que é muito difícil de imaginar como vai jogar. Eles mudam a toda a hora, mas estamos preparados para isso, acreditamos na nossa equipa e tenho a sensação de que será um jogo muito bom», projetou.

«Sabemos o que fazer. Temos mais um treino e não estamos a olhar para a tabela neste momento. Não importa, estou apenas preocupado em manter princípios, a forma como lutamos por cada bola, esses pequenos detalhes que às vezes deixamos escapar um pouquinho, não nestes jogos. Estou mais confortável neste tipo de jogos, mas estaremos prontos contra uma equipa muito boa», frisou.

O técnico português considerou também que o Manchester United está melhor agora do que na época passada.

«Acho que somos uma equipa melhor [do que quando jogaram na temporada passada contra o City]. Se observarem qualquer aspeto, se observarem os dados, somos uma equipa diferente. Estamos prontos para jogar, mas temos de mostrar isso no domingo», rematou.

O dérbi de Manchester joga-se no domingo, a partir das 16h30, no Etihad.