Nas últimas horas foi notícia em Inglaterra uma visita de Jim Ratcliffe ao centro de treinos do Manchester United.

O coproprietário dos Red Devils deslocou-se a Carrington de helicóptero e muito se especulou sobre os motivos, que Ruben Amorim fez questão de esclareceu, mas sem deixar passar uma pitada do humor que o diferencia.

«Sobre o que é que falámos? De um novo contrato. Ele propôs-me um novo contrato [risos]. Não. São coisas normais. Apenas mostrar apoio e explicar que este é um projeto longo. Também o disse muitas vezes na primeira época, mas para mim não é assim», explicou, referindo que responsável máximo pelas operações do Man United quis inteirar-se de todos os dossiers como, aliás, o faz habitualmente.

«Um encontro normal, igual a muitos outros que já tivemos, mas neste momento é normal que as pessoas agora tomem mais atenção a isso», apontou.

O treinador dos Red Devils falava aos jornalistas na antevisão ao jogo com o Chelsea, agendado para este sábado em Old Trafford. E repetiu que, apesar dos maus resultados (14.º lugar na Premier League e eliminação chocante na Taça da Liga inglesa), a equipa está melhor do que na época passada. «Podem dizer o que quiserem. No último ano fui bastante crítico da forma como jogávamos. Penso que agora estamos a jogar bem até às áreas. A defender e a atacar. No resto, penso que estamos a melhorar em relação à época passada. Mas precisamos de ganhar e perdemos com o Arsenal e com o Manchester City. Por isso, perder no início de uma época e depois da forma como correu a anterior, é um problema.»