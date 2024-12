Ruben Amorim não vive dias fáceis no início da aventura como treinador do Manchester United. O treinador português atingiu a marca redonda de dez jogos nos «red devils» diante do Wolverhampton, mas também somou mais uma derrota.

São já cinco desaires – perdeu exatamente metade dos jogos que fez – mais do que aqueles que Erik ten Hag registou na presente temporada (quatro).

Com uma amostra considerável, já que Amorim leva dez jogos no Manchester United e o neerlandês cumpriu 14 esta época antes de ser despedido, importa avaliar- e comparar o desempenho dos «red devils» sob a liderança dos dois técnicos.

Amorim tem quatro vitórias, um empate e cinco derrotas na equipa inglesa, enquanto ten Hag somou quatro triunfos, seis empates e seis derrotas em 2024/25.

Desde logo, salta à vista que o United somou várias igualdades (42 por cento dos jogos) com o neerlandês no banco. Por isso, o conjunto de Old Trafford até tem uma média de pontos por jogo (ligeiramente) superior com o português. À boleia dos dados do SofaScore, parceiro do Maisfutebol, constatamos que o United tem uma média de 1.30 pontos por jogo com Amorim, semelhante ao registo do ex-Ajax (1.29).

Com o antigo treinador do Sporting, o Manchester United é uma equipa mais produtiva no ataque… mas aumentou os problemas na defesa.

Embora rematem menos, os «red devils» marcaram mais com Amorim e têm uma média de 1.70 golos por jogo, superior à de 1.50 com o antigo técnico. Também a percentagem da posse de bola subiu de 53 para 59 por cento.

Porém, o United sofre agora uma média de 1.90 golos por jogo, enquanto com ten Hag esse registo estava em 1.21 em cada partida. Apesar de permitir quase os mesmos remates por jogo aos adversários, o Manchester United só conseguiu manter a baliza a zeros com Amorim numa ocasião – com ten Hag aconteceu em cinco dos 14 jogos.

Ruben Amorim já admitiu que não tem tido tempo para fazer entender o seu sistema aos jogadores e o futuro a curto prazo promete ser desafiante. Na próxima segunda-feira, o Manchester United, 14.º classificado da liga inglesa, recebe o Newcastle e, seis dias depois, visita o líder Liverpool. Na semana seguinte, há duelo marcado com o Arsenal, novamente fora, mas para a Taça de Inglaterra.

Três testes de fogo para o português, que está mais pressionado do que nunca desde que chegou a Inglaterra.