O internacional português Bruno Fernandes reconheceu que o Manchester United continua num mau momento e assumiu que os jogadores são constantemente confrontados com o sucesso da era Ferguson.

«Desde que cá cheguei, falamos sempre dos tempos de Sir Alex [Ferguson]. É como se ele olhasse para o relógio e o United de certeza que marcava um golo. Não sei se o treinador tem um relógio ou não para ver», brincou o médio de 30 anos, em declarações na zona mista, após a vitória sobre o Rangers, que só agora foram disponibilizadas.

Bruno Fernandes foi ainda questionado sobre as palavras de Ruben Amorim, que tem criticado as exibições dos jogadores dos «red devils» e recentemente até considerou que esta é «a pior equipa da história do Manchester United».

«Obviamente, não quero ver o meu treinador a dizer certas coisas sobre a equipa porque sei que ele não sente isso. Tenho quase a certeza de que num momento de raiva… sabes que sou português, sei que fervemos rapidamente, o sangue corre muito, muito rápido. É o momento dele. Mas estive cá com o Ole [Gunnar Solskjaer], uma das pessoas mais calmas que conheci e ele tinha esta raiva com os jogadores às vezes. Quando és treinador, estás numa posição em que sabes que dependes dos resultados e, às vezes, precisas de dizer estas palavras aos jogadores. Não foi nada tirado do contexto ou algo que nós não precisássemos de ouvir nesse momento. Mas ele também se incluiu nisso e, quando um treinador se inclui, ninguém pode ficar chateado ou desapontado», sublinhou.

«Acho que quando ele diz que somos a pior equipa do Manchester United, ele fala acerca da posição em que estamos. Provavelmente, estamos na pior posição em que o Manchester United já esteve. Tens de aceitar isso, é a realidade, infelizmente. Estamos há muito tempo numa posição à qual o clube não pertence. Temos de compreender isso e conduzir-nos a coisas melhores e outras posições», prosseguiu.

«Para jogar neste clube tens de ter pressão, tens de ter tomates para jogar por este clube, porque é o que é. Tens de pensar que cada jogo é uma oportunidade de trazer o clube à posição à qual pertence. Esta época tem sido feita de altos e baixos e, sempre que parece que estamos a chegar lá, somos castigados de novo e vamos abaixo. Sempre que levámos um soco, temos de levantar-nos e ripostar», concluiu.